Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier Visite commentée du Moulin de Marnay Azay-le-Rideau 28 juin 2025 10:30

Indre-et-Loire

Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier Visite commentée du Moulin de Marnay 17 Route de Marnay Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-28 10:30:00

fin : 2025-06-28 11:30:00

Date(s) :

2025-06-28

A l’occasion des journées européennes des Moulins et du patrimoine meulier, le Musée Maurice Dufresne, niché au cœur du Moulin de Marnay, moulin à eau toujours en fonctionnement, vous propose une visite commentée d’1heure dédiée aux mécanismes et à l’histoire de ce lieu.

A l’occasion des journées européennes des Moulins et du patrimoine meulier, le Musée Maurice Dufresne, niché au cœur du Moulin de Marnay, moulin à eau toujours en fonctionnement, vous propose une visite commentée d’1heure dédiée aux mécanismes et à l’histoire de ce lieu. Nous vous attendons nombreux en cette journée particulière pour tous les amoureux des Moulins et du patrimoine ! Cette visite guidée sera proposée gratuitement à toute personne munie d’un billet d’entrée du musée et sous réserve de disponibilité. .

17 Route de Marnay

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 36 18 resa@musee-dufresne.com

English :

On the occasion of the European Mills and Mill Heritage Days, the Maurice Dufresne Museum, nestled in the heart of the Moulin de Marnay, a watermill still in operation, offers a 1-hour guided tour of the mill’s mechanisms and history.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage der Mühlen und des Mühlenerbes bietet Ihnen das Museum Maurice Dufresne, das sich im Herzen der Moulin de Marnay befindet, einer noch funktionierenden Wassermühle, eine einstündige Führung an, die den Mechanismen und der Geschichte dieses Ortes gewidmet ist.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee dei Mulini e del Patrimonio dei Mulini, il Museo Maurice Dufresne, situato nel cuore del Moulin de Marnay, un mulino ad acqua ancora in funzione, propone una visita guidata di un’ora dedicata ai meccanismi e alla storia di questo sito.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas de los Molinos y del Patrimonio Molinero, el Museo Maurice Dufresne, situado en el corazón del Moulin de Marnay, un molino de agua aún en funcionamiento, propone una visita guiada de una hora dedicada a los mecanismos y la historia de este lugar.

L’événement Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier Visite commentée du Moulin de Marnay Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2025-06-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme