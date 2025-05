Journées Européennes des Moulins visite du moulin de Coulx – Coulx, 17 mai 2025 10:00, Coulx.

Lot-et-Garonne

Journées Européennes des Moulins visite du moulin de Coulx Moulin de Coulx Coulx Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-18 12:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Le Moulin de Coulx vous ouvre ses portes !

Visites de 10h à 12h, et de 14h à 18h.

Au programme visite guidée du moulin en fonctionnement, mouture de blé si les conditions de vent sont favorables.

Pique-nique et parking autorisé autour du moulin.

Moulin de Coulx

Coulx 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 83 83 19

English : Journées Européennes des Moulins visite du moulin de Coulx

The Mill of Coulx opens its doors to you!

Visits from 10am to 12pm, and from 2pm to 6pm.

On the program: guided tour of the mill in operation, wheat milling if the wind conditions are favorable.

Picnic and parking allowed around the mill.

German : Journées Européennes des Moulins visite du moulin de Coulx

Die Mühle von Coulx öffnet ihre Türen für Sie!

Besichtigungen von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

Auf dem Programm stehen: Führung durch die funktionierende Mühle, Mahlen von Weizen, wenn die Windverhältnisse günstig sind.

Picknick und Parken rund um die Mühle erlaubt.

Italiano :

Il Moulin de Coulx vi apre le sue porte!

Visite dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

In programma: visita guidata del mulino in funzione, macinazione del grano se le condizioni del vento sono favorevoli.

È possibile fare picnic e parcheggiare intorno al mulino.

Espanol : Journées Européennes des Moulins visite du moulin de Coulx

El Moulin de Coulx le abre sus puertas

Visitas de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 18.00 h.

En el programa: visita guiada al molino en funcionamiento, molienda de trigo si las condiciones de viento son favorables.

Posibilidad de picnic y aparcamiento alrededor del molino.

