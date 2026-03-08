JOURNÉES EUROPÉENNES DES MUSIQUES ANCIENNES Lignan-sur-Orb

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MUSIQUES ANCIENNES

Place de l’église Lignan-sur-Orb Hérault

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Un voyage musical à travers la Renaissance et le Baroque, porté par les sons envoûtants des clavecins, violons baroques et flûtes à bec.

Ce concert, consacré aux musiques de la Renaissance et du Baroque, vous invite à explorer la richesse et la diversité des œuvres anciennes, portées par clavecins, violons baroques et flûtes à bec.

Entrée libre sur réservation.

Ouverture des réservations en novembre 2025. .

Place de l’église Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie

English :

A musical journey through the Renaissance and Baroque, carried by the spellbinding sounds of harpsichords, Baroque violins and recorders.

