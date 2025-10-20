JOURNÉES EUROPÉENNES DES MUSIQUES ANCIENNES Lignan-sur-Orb

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MUSIQUES ANCIENNES Lignan-sur-Orb samedi 21 mars 2026.

Place de l’Église Lignan-sur-Orb Hérault

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Un voyage musical à travers la Renaissance et le Baroque, porté par les sons envoûtants des clavecins, violons baroques et flûtes à bec.

Ce concert, consacré aux musiques de la Renaissance et du Baroque, vous invite à explorer la richesse et la diversité des œuvres anciennes, portées par clavecins, violons baroques et flûtes à bec.

Entrée libre sur réservation.

Ouverture des réservation en novembre 2025. .

Place de l’Église Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie +33 4 99 41 34 80 conservatoire@beziers-mediterranee.fr

English :

A musical journey through the Renaissance and Baroque, carried by the spellbinding sounds of harpsichords, Baroque violins and recorders.

German :

Eine musikalische Reise durch die Renaissance und den Barock, getragen von den betörenden Klängen von Cembalo, Barockgeige und Blockflöten.

Italiano :

Un viaggio musicale attraverso il Rinascimento e il Barocco, trasportato dai suoni incantati di clavicembali, violini barocchi e flauti dolci.

Espanol :

Un viaje musical a través del Renacimiento y el Barroco, transportado por los hechizantes sonidos de clavicémbalos, violines barrocos y flautas dulces.

