JOURNÉES EUROPÉENNES DES MUSIQUES ANCIENNES Montpellier

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MUSIQUES ANCIENNES

Ne manquez pas la 14ème édition des Journées Européennes de Musiques anciennes en Occitanie du 18 au 22 mars 2026 !

Du 18 au 22 mars 2026, les Journées européennes de Musique Ancienne (JEMA) célèbrent le pprintemps en Occitanie. Concerts, visites en musique, ateliers et rencontres proposent à tous les publics de découvrir les musiques anciennes hors les murs , dans des musées, médiathèques, ateliers d’artisans, conservatoires et lieux patrimoniaux à Montpellier, Lignan-sur-Orb et Perpignan.

Traditionnellement programmées autour du 21 mars date symbolique marquant à la fois le début du printemps et l’anniversaire de la naissance de Jean-Sébastien Bach les JEMA invitent chaque année le public à redécouvrir des musiques patrimoniales dans un esprit de partage, de curiosité et d’ouverture.

Ateliers famille, visites en musique, conférences et concerts participent d’une même ambition rendre les musiques anciennes accessibles au plus grand nombre

Au programme à Montpellier:

Mercredi 18 mars 2026

14h00 et 15h00 –Atelier enfant –Découverte du Sacqueboute avec Julien Miro –Médiathèque Emile Zola (Montpellier)

16h00 et 18h30 –Visite de l’atelier de clavecin de Martine Argellies –Atelier Argelliers (Montpellier)

17h00 –Conférence sur Joseph Bodin Boismortier, Stephan Perreau –Médiathèque Emile Zola (Montpellier)

Jeudi 19 mars 2026

16h00 et 18h30 –Visite de l’atelier de clavecin de Martine Argellies –Atelier Argelliers (Montpellier)

Vendredi 20 mars 2026

11h15 –14h00–16h00–Visite en musique des collections du musée Fabre (Montpellier) –Les Ombres –Musée Fabre (Montpellier)

Dimanche 22 mars 2025

15h00 –Concert des professeurs et élèves du Département de Musique Ancienne –Cité des Arts (Montpellier)

17h30–Concert –Ensemble Allégories, Re Vesperae–Chapelle de l’Enclos Saint-François, (Montpellier)

Programme détaillé sur le site officiel de l’événement .

