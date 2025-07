Journées européennes du Matrimoine et du Patrimoine 42e édition Patrimoine architectural Mont-Saint-Aignan

Journées européennes du Matrimoine et du Patrimoine 42e édition Patrimoine architectural Mont-Saint-Aignan samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du Matrimoine et du Patrimoine 42e édition Patrimoine architectural

Rue Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Samedi 20 septembre

10h30 visite commentée du quartier Saint-André (parvis école Berthelot)

14h conférence par Bénédicte Duthion, chercheuse à l’inventaire général du Patrimoine culturel de la région Normandie et membre associé au CEREDI (Laboratoire de Lettres de l’Université de Rouen : De l’obscurité posthume à la redécouverte contemporaine : pleins feux sur trois créatrices normandes hors du commun nées au 19e siècle (Georgette Leblanc, Amélie Bosquet et Espérance Langlois) (Espace Marc-Sangnier)

15h visite commentée du Quartier du Village par Claude Boudin, historien et auteur avec Patrice Macqueron de l’album Mont-Saint-Aignan, naissance d’une ville, paru en 2011 aux éditions des Falaises. (RDV parvis de l’église Saint-Aignan)

Dimanche 21 septembre

10h 12h30 visites guidées du cinéma Ariel

14h 17h : visite libre de l’église Saint-Thomas-de-Cantorbéry

17h concert par Camille Déruelle (orgue renaissance) et Noémie Legendre (soprano) église Saint-Thomas-de-Cantorbéry.

Samedi 20 septembre

10h30 visite commentée du quartier Saint-André (parvis école Berthelot)

14h conférence par Bénédicte Duthion, chercheuse à l’inventaire général du Patrimoine culturel de la région Normandie et membre associé au CEREDI (Laboratoire de Lettres de l’Université de Rouen : De l’obscurité posthume à la redécouverte contemporaine : pleins feux sur trois créatrices normandes hors du commun nées au 19e siècle (Georgette Leblanc, Amélie Bosquet et Espérance Langlois) (Espace Marc-Sangnier)

15h visite commentée du Quartier du Village par Claude Boudin, historien et auteur avec Patrice Macqueron de l’album Mont-Saint-Aignan, naissance d’une ville, paru en 2011 aux éditions des Falaises. (RDV parvis de l’église Saint-Aignan)

Dimanche 21 septembre

10h 12h30 visites guidées du cinéma Ariel

14h 17h : visite libre de l’église Saint-Thomas-de-Cantorbéry

17h concert par Camille Déruelle (orgue renaissance) et Noémie Legendre (soprano) église Saint-Thomas-de-Cantorbéry. .

Rue Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie EMS@montsaintaignan.fr

English : Journées européennes du Matrimoine et du Patrimoine 42e édition Patrimoine architectural

Saturday, September 20

10:30 am: guided tour of the Saint-André district (in front of the Berthelot school)

2pm: lecture by Bénédicte Duthion, researcher at the Inventaire Général du Patrimoine Culturel de la Région Normandie and associate member of CEREDI (Laboratoire de Lettres de l?Université de Rouen): « From posthumous obscurity to contemporary rediscovery: spotlight on three extraordinary 19th-century Norman creators (Georgette Leblanc, Amélie Bosquet and Espérance Langlois) (Espace Marc-Sangnier)

3pm: Guided tour of the Quartier du Village by Claude Boudin, historian and author, with Patrice Macqueron, of the album Mont-Saint-Aignan, naissance d?une ville, published in 2011 by Editions des Falaises. (RDV in front of Saint-Aignan church)

Sunday, September 21st

10am 12:30pm: guided tours of the Ariel cinema

2 5 pm: free tour of the Saint-Thomas-de-Cantorbéry church

5pm: concert by Camille Déruelle (renaissance organ) and Noémie Legendre (soprano) église Saint-Thomas-de-Cantorbéry.

German :

Samstag, 20. September

10:30 Uhr: Geführter Rundgang durch das Viertel Saint-André (Vorplatz der Berthelot-Schule)

14 Uhr: Vortrag von Bénédicte Duthion, Forscherin am Generalinventar des Kulturerbes der Region Normandie und assoziiertes Mitglied des CEREDI (Laboratoire de Lettres de l’Université de Rouen): « ?von der posthumen Dunkelheit zur zeitgenössischen Wiederentdeckung?: drei außergewöhnliche normannische Schöpferinnen aus dem 19

15 Uhr: Kommentierte Besichtigung des Quartier du Village durch Claude Boudin, Historiker und zusammen mit Patrice Macqueron Autor des Albums Mont-Saint-Aignan, naissance d’une ville, das 2011 im Verlag Editions des Falaises erschienen ist. (Treffpunkt: Vorplatz der Kirche Saint-Aignan)

Sonntag, 21. September

10h 12h30: Führungen durch das Kino Ariel

14h 17h?: Freie Besichtigung der Kirche Saint-Thomas-de-Cantorbéry

17 Uhr: Konzert von Camille Déruelle (Renaissance-Orgel) und Noémie Legendre (Sopran) in der Kirche Saint-Thomas-de-Cantorbéry.

Italiano :

Sabato 20 settembre

10.30: Visita guidata del quartiere Saint-André (davanti alla scuola Berthelot)

14.00: Conferenza di Bénédicte Duthion, ricercatrice presso l’Inventario Generale del Patrimonio Culturale della Regione Normandia e membro associato del CEREDI (Laboratoire de Lettres, Università di Rouen): « Dall’oscurità postuma alla riscoperta contemporanea: riflettori puntati su tre artiste normanne di spicco del XIX secolo (Georgette Leblanc, Amélie Bosquet ed Espérance Langlois) » (Espace Marc-Sangnier)

ore 15.00: Visita guidata del Quartier du Village a cura di Claude Boudin, storico e autore, con Patrice Macqueron, dell’album Mont-Saint-Aignan, naissance d’une ville, pubblicato nel 2011 dalle Editions des Falaises. (RDV davanti alla chiesa di Saint-Aignan)

Domenica 21 settembre

10.00-12.30: visite guidate al cinema Ariel

14.00-17.00: visita gratuita della chiesa di Saint-Thomas-de-Cantorbéry

ore 17.00: concerto di Camille Déruelle (organo rinascimentale) e Noémie Legendre (soprano) nella chiesa di Saint-Thomas-de-Cantorbéry.

Espanol :

Sábado 20 de septiembre

10.30 h: Visita guiada al barrio de Saint-André (delante de la escuela Berthelot)

14:00 h: Conferencia de Bénédicte Duthion, investigadora en el Inventario General del Patrimonio Cultural de la Región de Normandía y miembro asociado del CEREDI (Laboratorio de Letras de la Universidad de Ruán): « De la oscuridad póstuma al redescubrimiento contemporáneo: tres destacadas artistas normandas del siglo XIX (Georgette Leblanc, Amélie Bosquet y Espérance Langlois) » (Espace Marc-Sangnier)

15:00 h: Visita guiada al Quartier du Village a cargo de Claude Boudin, historiador y autor, junto con Patrice Macqueron, del álbum Mont-Saint-Aignan, naissance d’une ville, publicado en 2011 por Editions des Falaises. (RDV delante de la iglesia de Saint-Aignan)

Domingo 21 de septiembre

10.00 h 12.30 h: visitas guiadas al cine Ariel

de 14.00 a 17.00 h: visita libre a la iglesia de Saint-Thomas-de-Cantorbéry

17.00 h: concierto de Camille Déruelle (órgano renacentista) y Noémie Legendre (soprano) en la iglesia de Saint-Thomas-de-Cantorbéry.

L’événement Journées européennes du Matrimoine et du Patrimoine 42e édition Patrimoine architectural Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de tourisme Rouen tourisme