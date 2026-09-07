Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, Rezé, Rezé

Informations pratiques

Journées européennes du matrimoine et du patrimoine 19 et 20 septembre Rezé Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Parmi les propositions à ne pas manquer : la découverte du manoir de Praud, faisant écho au thème national « patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ». Une bonne occasion d’en savoir plus sur l’histoire et le projet de réhabilitation de la bâtisse. D’autres lieux se visiteront durant le week-end : le château de la Balinière avec une exposition sur les belles demeures rezéennes, les Castors de Claire-Cité et du Haut-Landreau, les coulisses de la médiathèque, l’église Saint-Paul avec une présentation de l’orgue, l’église Notre-Dame-du-Rosaire, le cinéma Saint-Paul, le Chronographe, et évidemment la Maison Radieuse ! Vous pourrez également découvrir l’histoire des chantiers navals rezéens et des Régates de Trentemoult, la boule nantaise, ou encore profiter d’une balade nature à vélo…

Samedi 19 et dimanche 20 septembre. Gratuit.

+ Programme complet sur reze.fr _(_rubrique Actualités) ; patrimoine-archives.reze.fr

Rezé Place Jean Baptiste Daviais, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.reze.fr/ »}, {« link »: « https://patrimoine-archives.reze.fr/ »}]

Le matrimoine et le patrimoine de Rezé ouvrent leurs portes les 19 et 20 septembre