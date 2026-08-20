Informations pratiques

Journées européennes du matrimoine et du patrimoine Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Noyal-Châtillon-sur-Seiche Dimanche 20 septembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

L’Écomusée de la Bintinais vous invite à découvrir toutes les facettes du sarrasin. Des champs au billig, partez à la rencontre de celles et ceux qui cultivent, transforment, cuisinent et transmetten…

Le sarrasin, du champ au billig ! Longtemps au cœur de l’alimentation bretonne, le sarrasin est bien plus qu’un ingrédient emblématique : il raconte une histoire, celle des paysages, des savoir-faire agricoles, des moulins, des cuisines familiales et des traditions populaires. Fragilisée au fil du XXᵉ siècle, sa culture connaît aujourd’hui un nouvel élan, porté par des producteurs, des artisans et des passionnés qui contribuent à faire vivre ce patrimoine.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, dont le thème est « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer », l’Écomusée de la Bintinais vous invite à découvrir toutes les facettes de cette plante emblématique. Des champs au billig, partez à la rencontre de celles et ceux qui cultivent, transforment, cuisinent et transmettent le sarrasin aujourd’hui.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00.000+02:00

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0299513815 ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/agenda/

Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine



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