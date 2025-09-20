Journées européennes du partimoine à la Cité des arts de la rue Cité des Arts de la Rue Marseille 15e Arrondissement

Samedi 20 septembre 2025 de 11h à 18h.

Samedi 20 septembre 2025 de 11h à 18h.

Dimanche 21 septembre 2025 de 11h à 18h.

Cité des Arts de la Rue
225 avenue Ibrahim Ali
Marseille 15e Arrondissement
Bouches-du-Rhône

La Cité des arts de la rue ouvre grand ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 20 et 21 septembre de 11h à 18h !

Avec Lieux Publics · L’échelle · Sud Side · Générik Vapeur · FAI-AR · Compagnie Ex Nihilo · Collectif Gena · Café Gasoil · Le Bureau Des Guides Gr-2013 · Jean-Baptiste Sauvage · La Conflagration · Momkin Espace Des Possibles · Bk Club · Bel Assiette · Les Nippones · Mitr Collectif · Galmae



Évènement Gratuit Tout public



Le programme



DES VISITES

– À 11h30 (+ 15h seulement le dimanche) // LIEUX PUBLICS profitez d’une visite guidée de la Cité des arts de la rue, 36 000m2 d’espace dédié aux arts de la rue et de l’espace public avec les membres de l’équipe médiation de Lieux Publics (environ 1H30)

– À 15h seulement le samedi // PAR LOIC MAGNANT, DIRECTEUR DE LA FAI-AR « Contes et légendes de la Cité des arts des arts de la rue » une balade-visite de la Cité des arts de la rue pour se partager des histoires sur son implantation aux Aygalades. Il s’agira d’explorer les interstices géographiques et historiques pour se raconter des histoires sur ce lieu unique à Marseille. Nous nous appuierons sur les archives personnelles (Si jamais, apportez des éléments, photos, histoires personnelles…) tout en nous autorisant à les augmenter à l’aide de nos smartphones ou tablettes. Quelle part de fiction prendra place dans cette balade ? Comment prendre part ensemble aux contes et légendes de la Cité des arts de la rue des Aygalades ?

– À 16h seulement le samedi // PAR JEFF, MEMBRE DE L’ÉQUIPE DU UN DIMANCHE AUX AYGALADES Balade patrimoniale et environnementale de 1 heure autour de l’histoire de la Cité des arts de la rue et et de son quartier environnant

– De 11h à 18h visite libre du jardin de la Cascade des Aygalades et balade le long du ruisseau-fleuve

– De 11h à 18h visite libre des Grandes Réalisations Extraordinaires de la Cité des arts de la rue, proposées par l’ensemble des structures habitantes. Plan réalisé par Laura Alarcon.



DES PROPOSITIONS ARTISTIQUES

– À 9h // COLLECTIF LES GAMMARES une proposition d’arpentage littéraire le long du ruisseau Caravelle-Aygalades avec Alexandre Field et le Collectif des Gammares.

Inscription obligatoire https://bureaudesguides-gr2013.fr/evenement/balade-un-fleuve-sort-de-son-lit-avec-alexandre-field/

– De 10h à 17h // SUD SIDE : porte-ouvertes des ateliers de construction de décors, accompagné par l’équipe de Sud Side, son garage de motos anciennes, les totems sculptés d’ « Art Brut » réalisés cet été lors de la « Cité aux enfants », les constructions en cours (aménagement d’une caravane…), la maquette du carrousel de « Jour de Fête », le documentaire qui retrace l’aventure de sa création, la maquette de mobylette AV88 à taille réelle. L’artiste Jean-Baptiste Sauvage présentera l’une de ces pièces récentes, “La carte vide”.

– De 11h à 17h // LES NIPPONES exposition “Le Boudoir” des Nippones. Découvrez les costumes réalisés lors des ateliers de pratique artistique amateur des mercredis après-midi à la Cité des arts de la rue. Créés par des élèves du cycle dernier sur le thème “S’habiller comme une Star de cinéma” avec comme mot d’ordre Surcyclage et Valorisation de textiles Inutiles.

– De 11h à 18h // L’ÉCHELLE exposition R4323-63 de L’Échelle et performances pluridisciplinaires par le collectif tout au long du week-end

– De 11h à 18h // MOMKIN, ESPACES DES POSSIBLES ateliers de pratiques d’arts plastiques proposés par Momkin, espaces des possibles

– De 11h à 18h // COLLECTIF GENA exposition des planches de BD de Marius Rivière (en cours de création) sur le boxeur marseillais Kid Francis, par le Collectif GENA

– De 11h à 18h // GÉNÉRIK VAPEUR CAFÉ GASOIL ouverture des ateliers de Générik Vapeur et Café Gasoil, déambulation, exposition des voitures, performances artistiques…

– Tout au long du week-end // COLLECTIF GENA performance de l’artiste Malou Malan (slam + violon), invitée par le Collectif GENA

– Tout au long du week-end // MITR COLLECTIVE COLLECTIF LES GAMMARES BUREAU DES GUIDES apparition des créatures du ruisseau par MITR Collective. MITR est porté par trois artistes travaillant en collaboration avec le collectif des Gammares et le Bureau des Guides. Le collectif propose une mini-exposition de matériaux et de créatures cachés dans le temple de l’eau, situé au coeur du jardin des Aygalades.



DES RENCONTRES

– De 11h à 18h // LIEUX PUBLICS Stand « Découverte de l’art en espace public » avec l’équipe de médiation avec Lieux Publics

– De 11h à 18h // LIEUX PUBLICS Stand « Rêve de Cité imaginons ensemble de la Cité des arts de la rue de demain », discussion autour du futur de la Cité des arts de la rue

– De 11h à 17h // BEL ASSIETTE bar et restauration proposés par BEL Assiette

– De 11h à 18h Espace chill au sein de la Cité des arts de la rue (transats, programmes,…). Profitez d’un espace détente !



CHEZ LES VOISINS

Nos voisins de la Savonnerie du Midi ouvrent leurs portes de 11h à 17h ! Au programme du week-end visite du musée, ateliers de personnalisation de savon, exposition de méhari avec le Mehari club de Cassis, food trucks crêpes et jeux. Boutique ouverte. Accès Rue Augustin Roux .

Cité des Arts de la Rue 225 avenue Ibrahim Ali Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 03 81 28

English :

The Cité des arts de la rue opens its doors for the European Heritage Days, September 20 and 21 from 11am to 6pm!

German :

Die Cité des arts de la rue öffnet anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes am 20. und 21. September von 11 bis 18 Uhr ihre Türen weit!

Italiano :

La Cité des arts de la rue apre le sue porte per le Giornate Europee del Patrimonio il 20 e 21 settembre dalle 11 alle 18!

Espanol :

La Cité des arts de la rue abre sus puertas a las Jornadas Europeas del Patrimonio los días 20 y 21 de septiembre, de 11.00 a 18.00 horas

