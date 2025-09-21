Journées européennes du patimoine Vallorcine

Journées européennes du patimoine Vallorcine dimanche 21 septembre 2025.

Journées européennes du patimoine

Le Buet Vallorcine Haute-Savoie

Descendant la vieille route, les hameaux les plus important d’un Vallorcine d’autrefois sont traversés. Quelques particularités architecturales sont encore présentes et permettent d’aborder la vie dans cette vallée frontalière.

Le Buet Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 81 36 97 contact@xavierdun.com

English : European Heritage Days

Going down the old road, we pass through the most important hamlets of a Vallorcine of yesteryear. A number of architectural features are still present, providing an insight into life in this frontier valley.

German : Europäische Tage des Kulturerbes

Wenn Sie die alte Straße hinuntergehen, kommen Sie durch die wichtigsten Weiler eines früheren Vallorcine. Einige architektonische Besonderheiten sind noch vorhanden und geben einen Einblick in das Leben in diesem Grenztal.

Italiano : Giornate europee del patrimonio

Percorrendo la vecchia strada, si attraversano le frazioni più importanti della Vallorcine di un tempo. Alcuni elementi architettonici sono ancora presenti e offrono uno spaccato della vita in questa valle di frontiera.

Espanol : Jornadas Europeas de Patrimonio

Bajando por la antigua carretera, se atraviesan los caseríos más importantes de la Vallorcine de antaño. Algunos de los elementos arquitectónicos aún se conservan, lo que permite hacerse una idea de la vida en este valle fronterizo.

