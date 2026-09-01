Journées européennes du Patimoine : Visite guidée du pressoir des 3 Pommes Epagnoles Épaignes
vendredi 18 septembre 2026 · Épaignes
Informations pratiques
Épaignes
Journées européennes du Patimoine : Visite guidée du pressoir des 3 Pommes Epagnoles
Pressoir des 3 pommes épagnoles Épaignes Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 13:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19
Au coeur de la ferme communale, le Pressoir se réveille et ouvre ses portes au public. Venez découvrir la production de jus de pommes et d’huile de noix artisanales.
Accompagné par notre guide, vous allez parcourir les ateliers de production. Il vous sera présenté l’histoire du lieu, le projet, les installations, et vous pourrez vous balader dans le site de la ferme.
Vous profiterez de l’exposition photo, extrait de la série « Histoires de chez-nous » de Charlotte Lakits, dans laquelle portraits et paroles de Normands nous invitent à réfléchir : que signifie être chez-soi ? Comment naît notre sentiment d’appartenance à un territoire ?
N’oubliez pas de mettre des bottes ! .
Pressoir des 3 pommes épagnoles Épaignes 27260 Eure Normandie lestroispommesepagnoles@gmail.com
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English : Journées européennes du Patimoine : Visite guidée du pressoir des 3 Pommes Epagnoles
L’événement Journées européennes du Patimoine : Visite guidée du pressoir des 3 Pommes Epagnoles Épaignes a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge
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