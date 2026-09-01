Informations pratiques

Épaignes

Journées européennes du Patimoine : Visite guidée du pressoir des 3 Pommes Epagnoles

Pressoir des 3 pommes épagnoles Épaignes Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 13:30:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

Au coeur de la ferme communale, le Pressoir se réveille et ouvre ses portes au public. Venez découvrir la production de jus de pommes et d’huile de noix artisanales.

Accompagné par notre guide, vous allez parcourir les ateliers de production. Il vous sera présenté l’histoire du lieu, le projet, les installations, et vous pourrez vous balader dans le site de la ferme.

Vous profiterez de l’exposition photo, extrait de la série « Histoires de chez-nous » de Charlotte Lakits, dans laquelle portraits et paroles de Normands nous invitent à réfléchir : que signifie être chez-soi ? Comment naît notre sentiment d’appartenance à un territoire ?

N’oubliez pas de mettre des bottes ! .

Pressoir des 3 pommes épagnoles Épaignes 27260 Eure Normandie lestroispommesepagnoles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du Patimoine : Visite guidée du pressoir des 3 Pommes Epagnoles

L’événement Journées européennes du Patimoine : Visite guidée du pressoir des 3 Pommes Epagnoles Épaignes a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge