Journées européennes du patrimoine 120 ans de la biscuiterie St Michel derrière la Mairie Saint-Michel-Chef-Chef

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

2025-09-20 2025-09-21

120 ans de gourmandise et de patrimoine venez croquer l’histoire à Saint-Michel-Chef-Chef !

La biscuiterie St Michel fête 120 ans de savoir-faire entrez dans la légende du biscuit français !

Venez nombreux voir l’exposition organisée par l’APROMIT dans le cadre des journées européennes du patrimoine sur la fameuse biscuiterie St Michel

A découvrir

panneaux explicatifs

collection d’objets

collection de boîtes

affiches etc…

derrière la Mairie Salle Beauséjour Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire propriostmicheltharon@gmail.com

English :

120 years of gourmet delights and heritage: take a bite out of history at Saint-Michel-Chef-Chef!

German :

120 Jahre Gourmetküche und Kulturerbe: Erleben Sie die Geschichte in Saint-Michel-Chef-Chef!

Italiano :

120 anni di delizie e patrimonio gastronomico: venite a scoprire la storia di Saint-Michel-Chef-Chef!

Espanol :

120 años de delicias gastronómicas y patrimonio: ¡venga a descubrir la historia de Saint-Michel-Chef-Chef!

