Journées Européennes du Patrimoine 2024 Villers-Saint-Frambourg Ognon Villers-Saint-Frambourg-Ognon

Journées Européennes du Patrimoine 2024 Villers-Saint-Frambourg Ognon

Place Paul Darras Villers-Saint-Frambourg-Ognon Oise

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-21 16:45:00

2025-09-20

Découvrez le spectacle captivant ‘Louis XIII et ses Mousquetaires’ qui se déroule à Villers-Saint-Frambourg. Cet événement historique plonge le public dans l’univers fascinant de la création de la compagnie des mousquetaires par le roi Louis XIII.

Ce spectacle éducatif et divertissant s’adresse à tous, petits et grands, et promet une expérience enrichissante tout en étant ludique. Les spectateurs auront l’occasion d’apprendre tout en s’amusant, ce qui rend cet événement incontournable pour les familles et les passionnés d’histoire.

Ne manquez pas cette occasion unique de revivre une époque emblématique de notre histoire. 0 .

Place Paul Darras Villers-Saint-Frambourg-Ognon 60810 Oise Hauts-de-France +33 6 33 78 33 69

