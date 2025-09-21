Journées Européennes du Patrimoine 2025 à Bléré Pôle Archi-Amusant ! Bléré
Journées Européennes du Patrimoine 2025 à Bléré Pôle Archi-Amusant ! Bléré dimanche 21 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine 2025 à Bléré Pôle Archi-Amusant !
35 Rue de Loches Bléré Indre-et-Loire
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
2025-09-21
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !
35 Rue de Loches Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
English :
The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities from September to April! You’re in the Pays d’art et d’histoire!
German :
Das Pays d’art et d’histoire Loire Touraine bietet Ihnen von September bis April zahlreiche Aktionen zur Entdeckung des Kulturerbes an! Sie befinden sich im Pays d’art et d’histoire (Kunst- und Geschichtsland)!
Italiano :
Il Pays d’art et d’histoire Loire Touraine propone una vasta gamma di attività di scoperta del patrimonio da settembre ad aprile! Siete nel Pays d’art et d’histoire!
Espanol :
El Pays d’art et d’histoire Loire Touraine le propone, de septiembre a abril, un amplio abanico de actividades de descubrimiento del patrimonio ¡Está en el País de Arte e Historia!
