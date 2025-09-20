Journées européennes du Patrimoine 2025 à Laon et dans son Pays Laon
samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du Patrimoine 2025 à Laon et dans son Pays
Place du parvis Gautier de Mortagne Laon Aisne
Gratuit
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20 2025-09-21
Tout un week-end pour découvrir le patrimoine qui vous entoure !
La fête de TOUS les patrimoines aura lieu cette année le week-end des 20 & 21 septembre prochains (avec comme thématique nationale cette année « Patrimoine architectural ») !
Le programme complet de cette 42e édition sera disponible à l’accueil de l’Office de Tourisme du Pays de Laon à la mi-août 2025… 0 .
Place du parvis Gautier de Mortagne Laon 02000 Aisne Hauts-de-France
English :
A whole weekend to discover the heritage that surrounds you!
German :
Ein ganzes Wochenende lang können Sie das Kulturerbe entdecken, das Sie umgibt!
Italiano :
Un intero weekend per scoprire il patrimonio che vi circonda!
Espanol :
Todo un fin de semana para descubrir el patrimonio que le rodea
