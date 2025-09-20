Journées européennes du Patrimoine 2025 à Laon et dans son Pays Laon

Tout un week-end pour découvrir le patrimoine qui vous entoure !

La fête de TOUS les patrimoines aura lieu cette année le week-end des 20 & 21 septembre prochains (avec comme thématique nationale cette année « Patrimoine architectural ») !

Le programme complet de cette 42e édition sera disponible à l'accueil de l'Office de Tourisme du Pays de Laon à la mi-août 2025…

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 info@tourisme-paysdelaon.com

English :

A whole weekend to discover the heritage that surrounds you!

German :

Ein ganzes Wochenende lang können Sie das Kulturerbe entdecken, das Sie umgibt!

Italiano :

Un intero weekend per scoprire il patrimonio che vi circonda!

Espanol :

Todo un fin de semana para descubrir el patrimonio que le rodea

