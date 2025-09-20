Journées Européennes du Patrimoine 2025 à Lussault-sur-Loire Lussault-sur-Loire

Journées Européennes du Patrimoine 2025 à Lussault-sur-Loire Lussault-sur-Loire samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine 2025 à Lussault-sur-Loire

Lussault-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Venez profiter des différents sites de Lussault sur Loire durant les Journées Européennes du Patrimoine 2025.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, la commune de Lussault-sur-Loire vous invite à venir profiter de nombreux site.

Au programme

– Atelier Vitrail PAJ visite guidée de l’atelier et démonstration de savoir-faire, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

– Château de Pintray Visite libre des extérieurs avec panneaux explicatifs, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visite guidée incluant une partie des intérieurs, toutes les heures, ainsi qu’une dégustation des vins de la propriété.

– Aquarium de Touraine douce découverte aquatique des lieux, de 10h à 18h. 14 euros pour les plus de 13 ans et 10 euros pour les 3 12 ans. .

Lussault-sur-Loire 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 16 29

English :

Come and enjoy the various sites in Lussault sur Loire during the 2025 European Heritage Days.

German :

Genießen Sie während der Europäischen Tage des Denkmals 2025 die verschiedenen Sehenswürdigkeiten in Lussault sur Loire.

Italiano :

Venite a scoprire i vari siti di Lussault sur Loire durante le Giornate Europee del Patrimonio 2025.

Espanol :

Venga a disfrutar de los distintos enclaves de Lussault sur Loire durante las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2025 à Lussault-sur-Loire Lussault-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-23 par OFFICE AMBOISE