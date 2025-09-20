Journées Européennes du Patrimoine 2025 à Noizay Noizay
Journées Européennes du Patrimoine 2025 à Noizay Noizay samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine 2025 à Noizay
Noizay Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
La commune de Noizay vous invite durant les Journées Européennes du Patrimoine 2025.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, la commune de Noizay vous invite à découvrir et profiter de nombreux sites.
Au programme
– Mairie de Noizay découvrez cette mairie, un élu vous parlera du fonctionnement d’une mairie et du rôle des élus, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
– Lavoir sur la Cisse en libre accès.
– Eglise Saint-Prix visite libre de 10h à 17h, et conférence sur les vitraux Lobin par J-L Boulay à 10h et 15h le samedi 20.
– Le Grand Coteau visite guidée sur réservation uniquement, le samedi et dimanche à 14h30 et 16h30. 7 euros, 3 euros pour les de 18 ans et 50 euros pour les groupes de 10 personnes. .
Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 52 11 06
English :
The commune of Noizay invites you to take part in the 2025 European Heritage Days.
German :
Die Gemeinde Noizay lädt Sie während der Europäischen Tage des Kulturerbes 2025 ein.
Italiano :
Il comune di Noizay vi invita a partecipare alle Giornate Europee del Patrimonio 2025.
Espanol :
El municipio de Noizay le invita a participar en las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2025 à Noizay Noizay a été mis à jour le 2025-08-23 par OFFICE AMBOISE