Journées Européennes du Patrimoine 2025 à Noizay Noizay

Journées Européennes du Patrimoine 2025 à Noizay Noizay samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine 2025 à Noizay

Noizay Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

La commune de Noizay vous invite durant les Journées Européennes du Patrimoine 2025.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, la commune de Noizay vous invite à découvrir et profiter de nombreux sites.

Au programme

– Mairie de Noizay découvrez cette mairie, un élu vous parlera du fonctionnement d’une mairie et du rôle des élus, de 10h à 12h et de 14h à 17h.

– Lavoir sur la Cisse en libre accès.

– Eglise Saint-Prix visite libre de 10h à 17h, et conférence sur les vitraux Lobin par J-L Boulay à 10h et 15h le samedi 20.

– Le Grand Coteau visite guidée sur réservation uniquement, le samedi et dimanche à 14h30 et 16h30. 7 euros, 3 euros pour les de 18 ans et 50 euros pour les groupes de 10 personnes. .

Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 52 11 06

English :

The commune of Noizay invites you to take part in the 2025 European Heritage Days.

German :

Die Gemeinde Noizay lädt Sie während der Europäischen Tage des Kulturerbes 2025 ein.

Italiano :

Il comune di Noizay vi invita a partecipare alle Giornate Europee del Patrimonio 2025.

Espanol :

El municipio de Noizay le invita a participar en las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2025 à Noizay Noizay a été mis à jour le 2025-08-23 par OFFICE AMBOISE