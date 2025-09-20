Journées Européennes du Patrimoine 2025 à Saintes Saintes
Journées Européennes du Patrimoine 2025 à Saintes
Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Ce rendez-vous incontournable est l’occasion de (re)découvrir le patrimoine saintais, qu’il soit emblématique, insolite ou mystérieux ! Pour cette 42ème édition, le thème national est « Patrimoine architectural ».
Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
This not-to-be-missed event is an opportunity to (re)discover Saint-Gobain’s heritage, be it emblematic, unusual or mysterious! For this 42nd edition, the national theme is « Architectural Heritage ».
Diese unumgängliche Veranstaltung bietet die Gelegenheit, das Kulturerbe von Saint-Sainte (wieder) zu entdecken, sei es symbolträchtig, ungewöhnlich oder geheimnisvoll! Für diese 42. Ausgabe lautet das nationale Thema « Architektonisches Erbe ».
Questo evento imperdibile è un’occasione per (ri)scoprire il patrimonio di Saint-Gobain, sia esso emblematico, insolito o misterioso! Per questa 42a edizione, il tema nazionale è il « Patrimonio architettonico ».
Esta cita ineludible es una oportunidad para (re)descubrir el patrimonio de Saint-Gobain, ya sea emblemático, insólito o misterioso En esta 42ª edición, el tema nacional es « Patrimonio arquitectónico ».
