Journées européennes du patrimoine 2025 Abbaye Royale de l’Epau Route de Changé Yvré-l’Évêque

Journées européennes du patrimoine 2025 Abbaye Royale de l’Epau Route de Changé Yvré-l’Évêque samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine 2025 Abbaye Royale de l’Epau

Route de Changé Abbaye Royale de l’Épau Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Rendez-vous pour la 42e édition des Journées Européennes du Patrimoine, une occasion unique de découvrir ou de redécouvrir l’Abbaye Royale de l’Épau !

Plongez dans l’Histoire lors des Journées Européennes du Patrimoine 2025 à l’Abbaye Royale de l’Épau !

Lors de ce week-end exceptionnel du 20 et 21 septembre, nous vous proposons de découvrir l’abbaye à travers quatre visites guidées thématiques fascinantes. [GRATUIT SUR RESERVATION]

– Bérengère et les Plantagenêts Remontez le temps jusqu’au XII? siècle sur les traces de la fondatrice de l’abbaye et des grandes figures de la dynastie Plantagenêt.

• Horaires 10h30 , 11h30, 14h30, 15h30, 16h30

– Vie quotidienne d’un moine cistercien Depuis plus de 900 ans, les moines cisterciens vivent leur religion loin du monde. Découvrez le quotidien de ces hommes et femmes derrière les murs de leurs abbayes.

• Horaires 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30

– Sauvegarde du patrimoine l’exemple de l’abbaye Royale de l’Épau A travers l’exemple de l’Abbaye de l’Épau, découvrez comment un site patrimonial peut être sauvegardé et mis en valeur.

• Horaires 11h00, 12h00, 15h00, 16h00, 17h00

– Art et architecture les retables de l’abbaye Notre territoire regorge de retables remarquables. Venez découvrir les secrets de ces sculptures monumentales à travers ceux de l’abbaye.

• Horaires 11h00, 12h00, 15h00, 16h00, 17h00

Réservation obligatoire pour les visites thématiques par téléphone au 02 43 84 22 29 ou par email à epau.accueil@sarthe.fr.

– Troc’graines dans le jardin permacole

Venez échanger vos graines, partager vos connaissances, et repartir avec de nouvelles variétés pour vos jardins. Un moment convivial à ne pas rater !

• Samedi & Dimanche de 14h00 à 18h00

– Visite exceptionnelle de la salle Michel d’Aillières

La salle Michel d’Aillières, habituellement fermée au public, sera exceptionnellement ouverte de 14h à 16h tout au long du week-end. Ce lieu, dédié aux réunions départementales, révèle une autre facette de l’abbaye, alliant histoire, citoyenneté et modernité.

• Samedi & Dimanche de 14h00 à 16h00

Infos pratiques

horaires d’ouverture du site le samedi et le dimanche 10h00 18h00 dernière entrée à 17h30

Accès libre et gratuit au site

tél. 02 43 84 22 29 http://epau.sarthe.fr/ .

Route de Changé Abbaye Royale de l’Épau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr

English :

Join us for the 42nd European Heritage Days, a unique opportunity to discover or rediscover the Abbaye Royale de l?Épau!

German :

Ausgabe der Europäischen Tage des Kulturerbes, eine einmalige Gelegenheit, die Abbaye Royale de l’Épau zu entdecken oder wiederzuentdecken!

Italiano :

Unitevi a noi per le 42esime Giornate Europee del Patrimonio, un’occasione unica per scoprire o riscoprire l’Abbazia Reale di Épau!

Espanol :

Únase a nosotros en las 42ª Jornadas Europeas del Patrimonio, una ocasión única para descubrir o redescubrir la Abadía Real de Épau

L’événement Journées européennes du patrimoine 2025 Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2025-09-03 par CDT72