Journées Européennes du Patrimoine 2025 Office de Tourisme d’Albi Albi

Journées Européennes du Patrimoine 2025 Office de Tourisme d’Albi Albi samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine 2025

Office de Tourisme d’Albi 42 rue Mariès Albi Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

La 42e édition des journées européennes du patrimoine se tiendra les 20 et 21 septembre prochain avec pour thématique Patrimoine Architectural

.

Office de Tourisme d’Albi 42 rue Mariès Albi 81000 Tarn Occitanie +33 5 63 36 36 00

English :

The 42nd edition of the European Heritage Days will be held on September 20 and 21 with the theme « Architectural Heritage »

German :

Die 42. Ausgabe der Europäischen Tage des Denkmals findet am 20. und 21. September unter dem Motto « Architektonisches Erbe » statt

Italiano :

Le 42esime Giornate Europee del Patrimonio si terranno il 20 e 21 settembre sul tema « Patrimonio architettonico »

Espanol :

La 42ª edición de las Jornadas Europeas del Patrimonio se celebrará los días 20 y 21 de septiembre bajo el lema « Patrimonio arquitectónico »

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2025 Albi a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme d’Albi