Journées Européennes du Patrimoine 2025 Ancien Auditoire de Justice Contilly

Journées Européennes du Patrimoine 2025 Ancien Auditoire de Justice Contilly samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine 2025 Ancien Auditoire de Justice

4, rue de la valériane Contilly Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Un lieu peu commun à découvrir !

Auditoire de justice de la Châtellenie de Pescoux dont Jean-Baptiste Colbert fut l’un des seigneurs. Nombreuses archives procès verbaux de justice, baux de fermage…

Visite libre des jardins, visite commentée de la grande salle (cheminée gothique peinte, 2 peintures murales du XVème siècle).

L’auditoire situé place de l église est inscrit MH.

Cette maison seigneuriale construite dans la 2ème moitié du XVème siècle par Jean Perrot, seigneur de Pescoux, devient l’auditoire de justice dès le XVIème siècle. Jean Baptiste Colbert rachète la chatellenie de Pescoux en 1658. Nombreuses archives, procès verbaux de justice, baux de fermage.

C’est également dans cette salle de justice que les citoyens de Contilly se sont réunis en mars 1789 pour rédiger le cahier de doléances. .

4, rue de la valériane Contilly 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 02 76 75

English :

An unusual place to discover!

German :

Ein ungewöhnlicher Ort, den es zu entdecken gilt!

Italiano :

Un luogo insolito da scoprire!

Espanol :

Un lugar insólito por descubrir

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2025 Ancien Auditoire de Justice Contilly a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Maine Saosnois