JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: ATELIER CROISÉ PHOTO AQUARELLE Aniane

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: ATELIER CROISÉ PHOTO AQUARELLE

50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, plongez dans un voyage créatif !

Cet atelier gratuit propose d’explorer la photographie comme point de départ d’une expression artistique en aquarelle. À partir de de vos propres clichés, apprenez capter la lumière, le contrastes et les ambiances pour ensuite les réinterpréter en douceur avec l’aquarelle. Laissez libre cours à votre créativité

Cet atelier gratuit propose d’explorer la photographie comme point de départ d’une expression artistique en aquarelle. À partir de de vos propres clichés, apprenez capter la lumière, le contrastes et les ambiances pour ensuite les réinterpréter en douceur avec l’aquarelle. Laissez libre cours à votre créativité !

A partir de 15 ans.

Merci de vous assurer que la présence d’un adulte accompagnant les mineurs pendant la durée de l’atelier est possible. Vous aurez la possibilité de passer un moment agréable et vous détendre dans le jardin de l’abbaye, à proximité de l’atelier.

Durée de l’atelier: 3h

Nombre de places limitées. .

50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie

English :

As part of the European Heritage Days, take a creative journey!

This free workshop explores photography as a starting point for artistic expression in watercolor. Using your own photos, learn how to capture light, contrast and atmosphere, and then reinterpret them with watercolor. Give free rein to your creativity

German :

Tauchen Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes in eine kreative Reise ein!

In diesem kostenlosen Workshop erkunden Sie die Fotografie als Ausgangspunkt für den künstlerischen Ausdruck in Aquarellfarben. Anhand Ihrer eigenen Aufnahmen lernen Sie, Licht, Kontraste und Stimmungen einzufangen, um sie dann sanft mit Aquarellfarben neu zu interpretieren. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, intraprendete un viaggio creativo!

Questo workshop gratuito esplora la fotografia come punto di partenza per l’espressione artistica con l’acquerello. Utilizzando le vostre fotografie, imparate a catturare la luce, il contrasto e l’atmosfera, per poi reinterpretarle con l’acquerello. Date libero sfogo alla vostra creatività

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, ¡emprende un viaje creativo!

Este taller gratuito explora la fotografía como punto de partida para la expresión artística en acuarela. A partir de sus propias fotografías, aprenda a captar la luz, el contraste y la atmósfera, y a reinterpretarlas con acuarelas. Dé rienda suelta a su creatividad

