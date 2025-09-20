Journées européennes du patrimoine 2025 Athée-sur-Cher

Journées européennes du patrimoine 2025 Athée-sur-Cher samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine 2025

Athée-sur-Cher Indre-et-Loire

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Expositions samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 18h

L’histoire de la soierie à Athée et en Touraine (à la Magnanerie)

Athée, un village de passeurs (salle Abbé Lacour et église)

Les 100 déportés de la communauté de communes Autour de Chenonceaux Bléré Val de Cher

Théâtre samedi 20 septembre à 18h dans l’Eglise « Quand reviendras-tu ? »

André Goupille raconte son retour de déportation. Seul en scène d’Hervé Moisan.

Ballade contée dimanche 21 septembre de 16h à 18h (départ salle Abbé Lacour, 6.5km, participation libre, chaussures adaptées recommandées)

Jeu de piste en famille dimanche 21 septembre « Pars à la recherche de l’histoire d’Athée » Départs échelonnés entre 14h et 16h salle Abbé Lacour. Buvette sur place samedi et dimanche .

Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 50 68 09

English :

Exhibitions: Saturday 20th and Sunday 21st September, 10am-6pm

The history of silk-making in Athée and Touraine (at the Magnanerie)

Athée, a village of smugglers (Abbé Lacour hall and church)

The 100 deportees from the community of communes around Chenonceaux Bléré Val de Cher

German :

Ausstellungen: Samstag, 20. und Sonntag, 21. September, von 10 bis 18 Uhr

Die Geschichte der Seidenherstellung in Athée und in der Touraine (in der Magnanerie)

Athée, ein Dorf der Fährleute (Saal Abbé Lacour und Kirche)

Die 100 Deportierten des Gemeindeverbands Autour de Chenonceaux Bléré Val de Cher

Italiano :

Mostre: sabato 20 e domenica 21 settembre dalle 10.00 alle 18.00

La storia dell’industria della seta ad Athée e in Touraine (presso la Magnanerie)

Athée, un villaggio di contrabbandieri (sala e chiesa dell’Abbé Lacour)

I 100 deportati della comunità dei comuni intorno a Chenonceaux Bléré Val de Cher

Espanol :

Exposiciones: sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 10.00 a 18.00 horas

La historia de la sedería en Athée y Touraine (en la Magnanerie)

Athée, pueblo de contrabandistas (sala e iglesia del Abbé Lacour)

Los 100 deportados de la comunidad de municipios alrededor de Chenonceaux Bléré Val de Cher

