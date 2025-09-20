Journées européennes du patrimoine 2025 au CNCS Quartier Villars Route de Montilly Moulins

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Archicolor !



Venez participer aux journées européennes du patrimoine 2025

Coloriage géant et participatif pour les grands et les petits !

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr

English :

Archicolor!



Come and take part in European Heritage Days 2025

Giant coloring for young and old!

German :

Archicolor!



Nehmen Sie an den Europäischen Tagen des Kulturerbes 2025 teil!

Riesiges, partizipatives Ausmalen für Groß und Klein!

Italiano :

Archicolor!



Venite a partecipare alle Giornate Europee del Patrimonio 2025

Colorazione gigante per tutte le età!

Espanol :

¡Archicolor!



Participe en las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025

¡Colorear en gigante para todas las edades!

