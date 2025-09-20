Journées Européennes du Patrimoine 2025 : au cœur des ateliers du Viaduc des arts Viaduc des arts Paris

Journées Européennes du Patrimoine 2025 : au cœur des ateliers du Viaduc des arts Viaduc des arts Paris samedi 20 septembre 2025.

Un événement né pour partager le patrimoine

Créées en 1984 par le ministère de la Culture sous le nom de « Journées Portes Ouvertes des monuments historiques », ces journées avaient pour vocation de rendre le patrimoine accessible à tous. En 2000, l’événement prend son nom actuel, « Journées Européennes du Patrimoine », affirmant son rayonnement bien au-delà des frontières françaises.

Chaque année, ce rendez-vous attire des millions de visiteurs de tous âges. Monuments, lieux insolites et espaces culturels ouvrent leurs portes, offrant un accès inédit à des trésors souvent cachés car protéger le patrimoine, c’est avant tout le faire connaître au plus grand nombre.

En 2025, le Viaduc des arts s’inscrit une nouvelle fois dans cette démarche en ouvrant ses portes et en valorisant les artisans qui perpétuent et réinventent les métiers d’art au cœur de Paris.

Découvrez le programme complet

Cette année, 10 artisans vous ouvrent les portes de leurs ateliers à l’occasion des JEP :

Atelier du temps passé (3 av. Daumesnil, Paris 12e)

• Découverte des coulisses de la restauration et conservation d’œuvres d’art et graphique et démonstrations de nombreuses techniques sur plusieurs œuvres par les restaurateurs de l’atelier.

• Infos pratiques :

➡ entrée libre

samedi de 11h à 18h et dimanche de 11h à 18h

Au passeur de lumière (5 av. Daumesnil, Paris 12e)

• Présentation des travaux en cours de création et de restauration. Les différentes étapes vous seront présentées : maquettes, choix des verres, coupe de verre, peinture sur verre à la grisaille, sertissage d’un vitrail et soudure à l’étain.

• Infos pratiques :

➡ entrée libre

samedi de 11h à 18h

Wecandoo (23 av. Daumesnil, Paris 12e)

• Vous ouvre les portes de son magnifique espace dans le Viaduc des arts, le long de l’avenue Daumesnil, pour plonger dans l’univers de la céramique et mettre les mains à la pâte dans ce haut lieu de l’artisanat.

• Infos pratiques :

⚠️ inscription obligatoire : https://wecandoo.fr/ateliers/atelier-ceramique-wecandoo

samedi et dimanche aux horaires de l’atelier que vous aurez sélectionné

Paris-Ateliers (35 av. Daumesnil, Paris 12e)

• Propose aux passants curieux de découvrir une discipline rare : la dentelle aux fuseaux ! Iris Frère, dentellière et intervenante à Paris-Ateliers, proposera des temps de démonstrations. Celles et ceux qui le souhaiteront pourront même s’essayer à un temps de pratique et apprendre les premiers gestes de ce savoir-faire trop peu connu.

Une exposition des œuvres de Agnès Thierry (céramiques et porcelaine) sera également présentée dans les vitrines de la voûte.

• Infos pratiques :

➡ entrée libre

samedi de 14h30-17h30

Atelier Hylé (39 av. Daumesnil, Paris 12e)

• Les visites guidées en petits groupes pour le grand public sont complètes, il reste quelques places pour des étudiants intéressés par la discipline et qui souhaiteraient en savoir plus sur la conservation du patrimoine en général et poser des questions sur des objets traités en atelier en particulier.

• Infos pratiques :

⚠️ inscription obligatoire : envoyez un mail à atelier.hyle@gmail.com, en précisant le jour, l’heure et le nombre de personnes que vous souhaitez inscrire. Une confirmation vous sera adressée par retour de mail.

samedi de 11h à 18h

Laura Puntillo Bottière (67 av. Daumesnil, Paris 12e)

• Montage d’une paire d’essayage, des escarpins pour femmes en direct par la première femme élève de Maîtres d’art dans la botte en France, passionnée par la création sur mesure pour femme, Laura.

• Infos pratiques :

➡ entrée libre

samedi de 11h à 17h et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h

Ithemba (67 av. Daumesnil, Paris 12e)

• Présentation d’une nouvelle technique de travail de la soie : la dentelle de cocon de soie.

• Infos pratiques :

➡ entrée libre

samedi de 11h à 18h et dimanche de 11h à 18h

Un Jour dans le Temps (69 av. Daumesnil, Paris 12e)

• Toute l’équipe vous accueillera en costumes d’époque, pour vous faire découvrir leur voûte atelier, vous parler de leur métier et des spécificités des costumes.

Pour l’occasion, des maraîchers du Père Bouillon, qui cultivent leurs produits bio dans la Sarthe, vendront des paniers devant les vitrines dès 12h.

Quelques surprises sont prévues et le tirage au sort de leur jeu concours sur Instagram sera réalisé durant le week-end.

• Infos pratiques :

➡ entrée libre

samedi de 11h à 18h et dimanche de 11h à 18h

Le Cadre d’Or (79 av. Daumesnil, Paris 12e)

• Observation des gestes des socleurs et encadreurs de l’atelier.

• Infos pratiques :

➡ entrée libre

samedi de 10h à 13h30 et de 15h à 19h

Atelier C (123 av. Daumesnil, Paris 12e)

• Visite du premier concept store entièrement dédié au chocolat, l’occasion de poser toutes vos questions à Christophe Berthelot- Sampic, maître chocolatier.

• Infos pratiques :

➡ entrée libre

samedi de 11h à 18h et dimanche de 11h à 18h

Nous vous attendons nombreux pour vivre ensemble ces moments mémorables !

