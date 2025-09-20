JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2025 AU FOUR A CHAUX DE LA TOUR-SUR-ORB La Tour-sur-Orb

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2025 AU FOUR A CHAUX DE LA TOUR-SUR-ORB

54 Avenue du Four à Chaux La Tour-sur-Orb Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Découverte du Four à chaux lors de visites interactives et immersives pendant deux jours et vidéo-projection architecturale le samedi à la nuit tombée.

Cette année, vous pourrez découvrir l’histoire de ce lieu emblématique de la révolution industrielle du XIXème siècle et son impressionnante architecture au cours d’animations innovantes des visites en autonomie grâce à un dispositif interactif (munissez vous d’un smartphone), des visites commentées illustrées par des reconstitutions audio de personnages ayant marqué l’histoire du lieu et une vidéo-projection architecturale les façades du four à chaux vont s’illuminer et s’animer sous vos yeux à la nuit tombée! .

+33 6 30 55 83 16

English :

Discover the Lime Kiln with interactive and immersive tours over two days, and an architectural video projection at dusk on Saturday.

German :

Entdeckung des Kalkofens bei interaktiven und immersiven Führungen an zwei Tagen und architektonische Videoprojektion am Samstag bei Einbruch der Dunkelheit.

Italiano :

Scoprite la Fornace da calce con visite interattive e immersive per due giorni e una proiezione video architettonica al tramonto di sabato.

Espanol :

Descubra el Horno de Cal con visitas interactivas e inmersivas durante dos días y una proyección de vídeo arquitectónico al anochecer del sábado.

