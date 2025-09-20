Journées Européennes du Patrimoine 2025 au Musée de la Résistance Musée de la Résistance Saint-Brisson

Musée de la Résistance Maison du Parc Naturel Régional du Morvan Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – – EUR

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

– Sur les traces de la Résistance Jeu-enquête en famille au Musée de la Résistance en Morvan à partir de 8 ans samedi à 14h30

– Visite historique de la Maison du Parc samedi de 15h30 à 17h dimanche de 15h30 à 17h (réservation obligatoire, places limitées)

– Projection de films amateurs inédits sur le Morvan avec Ofnibus samedi à 20h

– Visites guidées du Musée de la Résistance en Morvan samedi à 16h et dimanche à 15h30 et de la Maison des Hommes et des Paysages dimanche de 11h à 12h –

– Visite libre et gratuite de la Maison des Hommes et des Paysages et du Musée de la Résistance en Morvan samedi de 14h à 18h dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h (livrets FALC et livrets-jeux à disposition)

– Visite libre et gratuite du Mémorial de Dun-les-Places samedi et dimanche de 14h à 18h. Visite commentée du Mémorial samedi à 14h30 .

Musée de la Résistance Maison du Parc Naturel Régional du Morvan Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@museeresistancemorvan.fr

