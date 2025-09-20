Journées européennes du patrimoine 2025 au Musée des Arts et Métiers Musée des arts et métiers Paris

Journées européennes du patrimoine 2025 au Musée des Arts et Métiers

Entrée libre au musée

La présence d’un adulte est obligatoire pour les activités jeune public.

Pour les Journées européennes du patrimoine, le musée vous ouvre grand ses portes pendant tout le week-end !

Poussez les portes du musée et partez à la découverte de ses secrets les mieux gardés ! À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à la visite exclusive de nos réserves, un accès rare aux coulisses où sont cachés des trésors insoupçonnés… Conservation préventive, restauration, conditions de stockage : découvrez comment sont protégées nos collections et quels gestes permettent de redonner vie aux objets. Au musée, explorez toute la richesse de son patrimoine culturel et architectural en mettant en pratique les différentes techniques de construction. Et pour couronner le tout, laissez-vous surprendre par nos démonstrations inédites, des visites captivantes et des ateliers pour petits et grands, partout dans le musée !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00.000+02:00

Musée des arts et métiers 60 rue reaumur 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris