Journées Européennes du Patrimoine 2025 au Musée national de la Renaissance Rue Jean Bullant Écouen

Rue Jean Bullant Musée national de la Renaissance Château d’Écouen Écouen Val-d’Oise

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-21 17:45:00

2025-09-20

Le musée national de la Renaissance château d’Écouen célèbre le patrimoine architectural monumental et végétal à l’occasion de ces Journées européennes.

English :

The Musée national de la Renaissance ? Château d?Écouen celebrates its architectural, monumental and plant heritage during the European Days.

German :

Das Musée national de la Renaissance ? Château d’Écouen feiert anlässlich der Europäischen Tage das monumentale architektonische und pflanzliche Erbe.

Italiano :

Il Museo Nazionale del Rinascimento di Château d’Écouen celebra il suo patrimonio architettonico, monumentale e vegetale durante queste giornate europee.

Espanol :

El Museo Nacional del Renacimiento del castillo de Écouen celebra su patrimonio arquitectónico, monumental y vegetal durante estas jornadas europeas.

