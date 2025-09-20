JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025 AU SIÈCLE DES LUMIÈRES ENQUÊTE DU « VENGEUR MASQUÉ » Saint-André-de-Sangonis
Saint-André-de-Sangonis Hérault
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Une enquête géante grandeur nature, du suspense, de l’esprit d’équipe et un vrai moment de découverte pour toute la famille.
Les places partent vite chaque année pensez à réserver dès maintenant !
Venez nombreux et tentez de démasquer le mystérieux vengeur !
Inscription obligatoire par téléphone et par mail.
Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41 mozaika@sangonis.fr
English :
A giant life-size investigation, suspense, teamwork and a real moment of discovery for the whole family.
Places go fast every year? so book now!
Come one, come all, and try to unmask the mysterious avenger!
German :
Eine gigantische Ermittlung in Lebensgröße, Spannung, Teamgeist und ein echter Entdeckungsmoment für die ganze Familie.
Die Plätze sind jedes Jahr schnell vergriffen ? denken Sie daran, jetzt zu buchen!
Kommen Sie zahlreich und versuchen Sie, den mysteriösen Rächer zu entlarven!
Italiano :
Un’indagine gigante a grandezza naturale, suspense, spirito di squadra e un vero momento di scoperta per tutta la famiglia.
I posti vanno a ruba ogni anno, quindi assicuratevi di prenotare subito!
Venite tutti e cercate di smascherare il misterioso vendicatore!
Espanol :
Una investigación gigante a tamaño real, suspense, espíritu de equipo y un auténtico momento de descubrimiento para toda la familia.
Todos los años se agotan las plazas, ¡asegúrese de reservar ahora!
Venid todos e intentad desenmascarar al misterioso vengador
