JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025 AU SIÈCLE DES LUMIÈRES ENQUÊTE DU « VENGEUR MASQUÉ » Saint-André-de-Sangonis

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025 AU SIÈCLE DES LUMIÈRES ENQUÊTE DU « VENGEUR MASQUÉ » Saint-André-de-Sangonis samedi 20 septembre 2025.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025 AU SIÈCLE DES LUMIÈRES ENQUÊTE DU « VENGEUR MASQUÉ »

Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Une enquête géante grandeur nature, du suspense, de l’esprit d’équipe et un vrai moment de découverte pour toute la famille.

Les places partent vite chaque année pensez à réserver dès maintenant !

Venez nombreux et tentez de démasquer le mystérieux vengeur !

Une enquête géante grandeur nature, du suspense, de l’esprit d’équipe et un vrai moment de découverte pour toute la famille.

Les places partent vite chaque année pensez à réserver dès maintenant !

Inscription obligatoire par téléphone et par mail.

Venez nombreux et tentez de démasquer le mystérieux vengeur ! .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41 mozaika@sangonis.fr

English :

A giant life-size investigation, suspense, teamwork and a real moment of discovery for the whole family.

Places go fast every year? so book now!

Come one, come all, and try to unmask the mysterious avenger!

German :

Eine gigantische Ermittlung in Lebensgröße, Spannung, Teamgeist und ein echter Entdeckungsmoment für die ganze Familie.

Die Plätze sind jedes Jahr schnell vergriffen ? denken Sie daran, jetzt zu buchen!

Kommen Sie zahlreich und versuchen Sie, den mysteriösen Rächer zu entlarven!

Italiano :

Un’indagine gigante a grandezza naturale, suspense, spirito di squadra e un vero momento di scoperta per tutta la famiglia.

I posti vanno a ruba ogni anno, quindi assicuratevi di prenotare subito!

Venite tutti e cercate di smascherare il misterioso vendicatore!

Espanol :

Una investigación gigante a tamaño real, suspense, espíritu de equipo y un auténtico momento de descubrimiento para toda la familia.

Todos los años se agotan las plazas, ¡asegúrese de reservar ahora!

Venid todos e intentad desenmascarar al misterioso vengador

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025 AU SIÈCLE DES LUMIÈRES ENQUÊTE DU « VENGEUR MASQUÉ » Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2025-09-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT