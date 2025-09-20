Journées européennes du patrimoine 2025 au Site-mémorial du Camp des Milles Site-mémorial du Camp des Milles Aix-en-Provence

Entrée gratuite

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Un patrimoine exceptionnel : le camp des Milles est aujourd’hui le seul grand camp français d’internement et de déportation encore intact.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Site-mémorial du Camp des Milles vous accueille gratuitement de 10h à 19h (dernière entrée à 17h30) pour découvrir sa riche muséographie et son exposition temporaire consacrée au célèbre auteur Joann Sfar. Le Site est ouvert à tous et sans réservation pour les visites libres : chacun est le bienvenu, sans contrainte de jauge. Les réservations proposées ici concernent uniquement les visites guidées, afin de garantir un confort de visite.

Réservez votre visite du samedi 20 septembre : http://bit.ly/41xDmVu

Réservez votre visite du dimanche 21 septembre : http://bit.ly/4m2WQZb

Au programme :

Visite guidée spécialement pour les familles (enfants 8 à 14 ans) :

Lors de ces visites, le Site-mémorial du Camp des Milles propose aux familles avec enfants une activité ludique et enrichissante. En résolvant des énigmes, enfants et parents découvriront ensemble les valeurs essentielles de la démocratie en même temps que ce site historique unique. Une visite originale pour allier exploration et apprentissage en famille.

Visite guidée classique :

Avec nos médiateurs, sur 15 000 m2 découvrez le seul grand camp français encore intact et son histoire souvent méconnue.

Le parcours muséographique comprend trois volets dédiés à la connaissance, à l’émotion et à la réflexion :

o Un volet historique

o Un volet mémoriel

o Le volet réflexif et citoyen

Visite guidée de l’exposition Joann Sfar : « Mémoire et fraternité – Joann Sfar – La vie dessinée »

Cette exposition retrace le parcours intime et artistique de l’un des plus grands auteurs contemporains de bande dessinée. Elle met en lumière les multiples influences qui ont façonné son œuvre, marquée par l’histoire, la transmission, la tolérance.

Présentation des expositions permanentes et temporaires :

Si vous souhaitez compléter votre visite guidée classique, une présentation d’une heure, accompagnée d’un médiateur, vous est proposée pour découvrir les expositions visibles.

Visites libres

Vous pouvez également profiter d’une visite libre du parcours permanent avec audioguides mis à disposition gratuitement pour l’occasion.

Réservation obligatoire pour les visites guidées et la visite de présentation des expositions temporaires pour garantir un confort de visite.

Site-mémorial du Camp des Milles 40 chemin de la Badesse, 13 290 Aix-en-Provence-Les Milles Aix-en-Provence 13290 Les Milles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 42 39 17 11 http://www.campdesmilles.org [{« link »: « http://bit.ly/41xDmVu »}, {« link »: « http://bit.ly/4m2WQZb »}] Trait d'union entre le passé et le présent, le Site-mémorial propose des visites guidées en extérieur et en intérieur pour découvrir l'histoire du Camp des Milles entre 1939 et 1942, seul grand camp français d'internement et de déportation encore intact. Comment tirer les leçons du passé ? Que ferais-je demain si… ? Découvrez son Volet réflexif et citoyen, un dispositif unique sur un lieu de mémoire dans le monde. Pour un passé utile au présent.

