Journées Européennes du Patrimoine 2025 Belvédère de Perseigne Villaines-la-Carelle

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Un panorama à 360° sur la forêt et ses alentours !!

Situé au cœur de la forêt de Perseigne, le belvédère haut de 30 mètres est le point culminant du département de la Sarthe (340m). Après avoir grimpé les 163 marches, un véritable spectacle s’offre à vous ! Du haut de la canopée, vous découvrez la plaine d’Alençon, le massif d’Écouves, la vallée de la Sarthe… Une table d’orientation est mise à votre disposition sur la terrasse pour vous orienter. Au cours de votre ascension, des images lumineuses prises au fil des saisons vous montrent les différentes ambiances du site. Lieu chargé d’histoire, il est aussi un lieu de détente avec une tyrolienne, des jeux pour enfants et une pyramide de cordes à proximité. Un jeu de molky et un jeu de badminton sont également mis à votre disposition. Pour vos pauses gourmandes, une boutique propose rafraichissement et gâteaux. Des dépliants sont mis à votre disposition pour découvrir les environs

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, vous pouvez découvrir le site gratuitement.

Attention, non accessible aux personnes à mobilité réduite. Nombreuses marches. Ascension déconseillée pour les personnes sensibles au vertige. .

English :

A 360° panorama of the forest and its surroundings!

German :

Ein 360°-Panorama über den Wald und seine Umgebung!!!

Italiano :

Un panorama a 360° della foresta e dei suoi dintorni!

Espanol :

Una panorámica de 360° del bosque y sus alrededores

