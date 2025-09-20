JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025 Canet-en-Roussillon

Place Saint-Jacques Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 20:00:00

2025-09-20

Le thème des Journées Européennes du Patrimoine 2025 mettra à l’honneur le patrimoine architectural sous toutes ses formes. Les samedi 20 & dimanche 21 septembre 2025.

English :

The theme of the 2025 European Heritage Days is architectural heritage in all its forms. Saturday September 20 & Sunday September 21, 2025.

German :

Das Thema der Europäischen Tage des Denkmals 2025 wird das architektonische Erbe in all seinen Formen in den Mittelpunkt stellen. Am Samstag, den 20. & Sonntag, den 21. September 2025.

Italiano :

Il tema delle Giornate europee del patrimonio 2025 sarà il patrimonio architettonico in tutte le sue forme. Sabato 20 e domenica 21 settembre 2025.

Espanol :

El tema de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025 será el patrimonio arquitectónico en todas sus formas. Sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2025.

