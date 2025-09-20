Journées Européennes du Patrimoine 2025 Cangey
Cangey Indre-et-Loire
Début : Samedi 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Venez participer aux Journées Européenne du Patrimoine le 20 et 21 septembre 2025
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le 20 et 21 septembre 2025, la commune de Cangey vous invite à visiter
– L’Eglise Saint Martin, de 9h30 à 18h
– Une exposition de jouets anciens à la salle des fêtes, de 10h à 18h .
Cangey 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 08 43
English :
Come and take part in the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025
German :
Nehmen Sie an den Europäischen Tagen des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025 teil
Italiano :
Partecipate alle Giornate Europee del Patrimonio il 20 e 21 settembre 2025
Espanol :
Participe en las Jornadas Europeas del Patrimonio los días 20 y 21 de septiembre de 2025
