Journées Européennes du Patrimoine 2025 Chapelle Notre Dame de Toutes Aydes Saint-Rémy-du-Val
Journées Européennes du Patrimoine 2025 Chapelle Notre Dame de Toutes Aydes Saint-Rémy-du-Val samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine 2025 Chapelle Notre Dame de Toutes Aydes
Saint-Rémy-du-Val Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Nouvellement restaurée, la Chapelle ouvrira ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
Venez la découvrir ou la redécouvrir sous sa plus belle facette ! .
Saint-Rémy-du-Val 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2025 Chapelle Notre Dame de Toutes Aydes Saint-Rémy-du-Val a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Maine Saosnois