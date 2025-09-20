Journées Européennes du Patrimoine 2025 Chapelle Notre Dame de Toutes Aydes Saint-Rémy-du-Val

Saint-Rémy-du-Val Sarthe

Tarif : – –

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Nouvellement restaurée, la Chapelle ouvrira ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Venez la découvrir ou la redécouvrir sous sa plus belle facette ! .

Saint-Rémy-du-Val 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

