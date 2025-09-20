Journées Européennes du Patrimoine 2025 Chargé
Journées Européennes du Patrimoine 2025 Chargé samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine 2025
Chargé Indre-et-Loire
Début : Dimanche 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Venez participer aux Journées Européenne du Patrimoine le 20 et 21 septembre 2025
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le 20 et 21 septembre 2025, la verrerie d’art de Chargé vous invite
– à visiter librement la galerie d’exposition, de 10h à 12h et de 14h à 18h
– à participer à une visite guidée et à la création d’une pièce, à 10h30, 14h, 15h15 et 16h30 .
Chargé 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 04 01
English :
Come and take part in the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025
German :
Nehmen Sie an den Europäischen Tagen des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025 teil
Italiano :
Partecipate alle Giornate Europee del Patrimonio il 20 e 21 settembre 2025
Espanol :
Participe en las Jornadas Europeas del Patrimonio los días 20 y 21 de septiembre de 2025
