Journées Européennes du Patrimoine 2025 Chargé

Journées Européennes du Patrimoine 2025 Chargé samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine 2025

Chargé Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Venez participer aux Journées Européenne du Patrimoine le 20 et 21 septembre 2025

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le 20 et 21 septembre 2025, la verrerie d’art de Chargé vous invite

– à visiter librement la galerie d’exposition, de 10h à 12h et de 14h à 18h

– à participer à une visite guidée et à la création d’une pièce, à 10h30, 14h, 15h15 et 16h30 .

Chargé 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 04 01

English :

Come and take part in the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025

German :

Nehmen Sie an den Europäischen Tagen des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025 teil

Italiano :

Partecipate alle Giornate Europee del Patrimonio il 20 e 21 settembre 2025

Espanol :

Participe en las Jornadas Europeas del Patrimonio los días 20 y 21 de septiembre de 2025

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2025 Chargé a été mis à jour le 2025-08-21 par OFFICE AMBOISE