Journées Européennes du Patrimoine 2025 Château de Saint Aignan Saint-Aignan samedi 20 septembre 2025.

11 Rue du Château Saint-Aignan Sarthe

Début : 2025-09-20 13:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Forteresse du Moyen-Age, incendiée pendant les guerres de religion en 1589, le château fut reconstruit dans les années 1680. Il est formé d’un grand et long bâtiment rectangulaire avec, en son centre, un pavillon carré surmonté d’un belvédère, d’où un bel escalier de pierres qui dessert l’étage noble.

A l’intérieur, une galerie de portraits de peintures datant du 16 au 19ème. Vous serez aussi surpris par la salle d’armes ; cette salle réunit de nombreux objets rapportés principalement d’Asie lors des voyages du grand-père (explorateur).

Visite guidée des intérieurs et libre des jardins

Tarif 3 euros par adulte .

11 Rue du Château Saint-Aignan 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 9 66 90 73 87

