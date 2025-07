Journées européennes du patrimoine 2025 Châtenois

dimanche 21 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine 2025

Quartier des remparts Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Découvrez toute l’histoire de Châtenois à travers ses sites emblématiques !

Découvrez toute l’histoire de Châtenois à travers ses sites emblématiques

Quartier du château

Découverte de l’exposition de photographies marquant les 20 ans de la Fête des remparts sur les remparts derrière l’église Saint-Georges

Découverte du Quartier avec le Veilleur de Nuit départ devant l’église Saint-Georges à 14h et 15h15

Eglise Saint-Georges ouverture de 14h à 18h, visites commentées

Chapelles Sainte-Croix et Sainte-Anne ouverture de 14h à 18h, visites commentées

Tour des Sorcières ouverture de 14h à 18h, tableaux de la Tour des Sorcières

Village tour commenté, départ devant l’église Saint-Georges à 14h15

Spectacle musical et conté « Vivre ensemble ou mourir une jeunesse révoltée dans la Guerre des Paysans », derrière l’église Saint-Georges à 16h30 (durée 1h30) 0 .

Quartier des remparts Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 02 74 mairie@chatenois.fr

English :

Discover the history of Châtenois through its emblematic sites!

German :

Entdecken Sie die gesamte Geschichte von Châtenois anhand seiner symbolträchtigen Sehenswürdigkeiten!

Italiano :

Scoprite la storia di Châtenois attraverso i suoi luoghi emblematici!

Espanol :

Descubra la historia de Châtenois a través de sus lugares emblemáticos

