JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: CONCERT DE CLARINETTE ET GUITARE PAR LE DUO ELISABETH ASSENSET FRÉDÉRIC RUIZ, ÉCOLE DE MUSIQUE DE GIGNAC Saint-Jean-de-Fos dimanche 21 septembre 2025.

Saint-Jean-de-Fos Hérault

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, , l’association Lo Picart vous propose un concert de clarinette et guitare par le duo Elisabeth Assenset Frédéric Ruiz, école de musique de Gignac.

Entrée libre et gratuite.

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 72 97

English :

As part of the European Heritage Days, the Lo Picart association invites you to a clarinet and guitar concert by the duo Elisabeth Assens and Frédéric Ruiz, from the Gignac music school.

Free admission.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes, , bietet Ihnen der Verein Lo Picart ein Klarinetten- und Gitarrenkonzert des Duos Elisabeth Assenset Frédéric Ruiz, Musikschule Gignac, an.

Freier Eintritt.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, l’associazione Lo Picart propone un concerto di clarinetto e chitarra del duo Elisabeth Assens e Frédéric Ruiz, della scuola di musica di Gignac.

Ingresso libero.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la asociación Lo Picart ofrece un concierto de clarinete y guitarra a cargo del dúo Elisabeth Assens y Frédéric Ruiz, de la escuela de música de Gignac.

Entrada gratuita.

