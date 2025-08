Journées Européennes du Patrimoine 2025 Concert de l’ensemble Oblivion Soave « Le doux murmure des Anges » Église Notre Dame d’Aulaines Bonnétable

Début : 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

L’association culturelle intercommunale à Bonnétable et la Maison d’école natale de l’écrivain Catherine Paysan organisent un concert de musique baroque qui aura lieu le samedi 20 Septembre 2025 à 17h00 à l’église Notre Dame d’Aulaines à Bonnétable (72) dans le cadre du weekend du patrimoine 2025.

Vous pourrez y découvrir l’ensemble Oblivion Soave avec leur concert « Le doux murmure des Anges ».

Composition de l’ensemble :

Contre ténor Jean-Marie Canevet

Flûtes à bec Clémence Guicherd

Viole Rutsu Yano

Théorbe Laëtitia Schneider

L’ensemble jouera des oeuvres de Dowland, Purcell, Haendel, Lully. .

English :

Within the framework of the European Heritage Days.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

