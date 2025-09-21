Journées européennes du Patrimoine 2025 Concert du choeur d’hommes Cappellum Aillières-Beauvoir

Début : 2025-09-21 16:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Concert en l’église St-Denis d’Aillières-Beauvoir « CARPELLUM »

Appréciez le concert en l’église St-Denis d’Aillières-Beauvoir « CARPELLUM » le dimanche 21 septembre 2025 à 16h30.

Chants sacrés du monde chœur d’hommes.

Entrée libre, au bon cœur de chacun. .

Aillières-Beauvoir 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

English :

CARPELLUM » concert at St-Denis church in Aillières-Beauvoir

German :

Konzert in der Kirche St-Denis in Aillières-Beauvoir « CARPELLUM »

Italiano :

Concerto « CARPELLUM » nella chiesa di St-Denis ad Aillières-Beauvoir

Espanol :

Concierto « CARPELLUM » en la iglesia de St-Denis de Aillières-Beauvoir

