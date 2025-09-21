Journées européennes du Patrimoine 2025 Concert du choeur d’hommes Cappellum Aillières-Beauvoir
Journées européennes du Patrimoine 2025 Concert du choeur d’hommes Cappellum Aillières-Beauvoir dimanche 21 septembre 2025.
Journées européennes du Patrimoine 2025 Concert du choeur d’hommes Cappellum
Aillières-Beauvoir Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 16:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Concert en l’église St-Denis d’Aillières-Beauvoir « CARPELLUM »
Appréciez le concert en l’église St-Denis d’Aillières-Beauvoir « CARPELLUM » le dimanche 21 septembre 2025 à 16h30.
Chants sacrés du monde chœur d’hommes.
Entrée libre, au bon cœur de chacun. .
Aillières-Beauvoir 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
English :
CARPELLUM » concert at St-Denis church in Aillières-Beauvoir
German :
Konzert in der Kirche St-Denis in Aillières-Beauvoir « CARPELLUM »
Italiano :
Concerto « CARPELLUM » nella chiesa di St-Denis ad Aillières-Beauvoir
Espanol :
Concierto « CARPELLUM » en la iglesia de St-Denis de Aillières-Beauvoir
L’événement Journées européennes du Patrimoine 2025 Concert du choeur d’hommes Cappellum Aillières-Beauvoir a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Maine Saosnois