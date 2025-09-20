Journées Européennes du Patrimoine 2025 Couvent des Soeurs Passionistes Mamers

60, rue du Docteur Godard Mamers Sarthe

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Lieu secret à découvrir !

Site historique qui n’est plus occupé par les soeurs depuis 2017, le couvent vous ouvre ses portes. Venez y découvrir la chapelle, le parc et lieux d’habitation.

Visite gratuite et commentée .

60, rue du Docteur Godard Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

English :

Secret place to discover!

German :

Geheimer Ort zu entdecken!

Italiano :

Un luogo segreto da scoprire!

Espanol :

Un lugar secreto por descubrir

