JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025 DE LA VOILE LATINE Sète

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025 DE LA VOILE LATINE

24 rue des chantier Sète Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Expositions au Chantier naval traditionnel de la Plagette à Sète. Collections sur le Patrimoine maritime méditerranéen, visites commentées du chantier .

24 rue des chantier Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 32 60 voilelatine.sete@orange.fr

English :

Exhibitions at the traditional La Plagette shipyard in Sète. Collections on Mediterranean maritime heritage, guided tours of the shipyard.

German :

Ausstellungen in der traditionellen Schiffswerft Chantier naval de la Plagette in Sète. Sammlungen zum maritimen Erbe des Mittelmeers, kommentierte Besichtigungen der Werft .

Italiano :

Mostre presso il tradizionale cantiere navale La Plagette di Sète. Collezioni sul patrimonio marittimo mediterraneo, visite guidate al cantiere.

Espanol :

Exposiciones en el tradicional astillero La Plagette de Sète. Colecciones sobre el patrimonio marítimo mediterráneo, visitas guiadas al astillero.

