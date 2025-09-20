JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025: DÉCOUVERTE DU CASTELAS D’AUMELAS Aumelas

Aumelas Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, des visites guidées gratuites seront organisées.

Durant ses visites, découvrez le Castelas d’Aumelas récemment sécurisé avec un résumé historique de ce haut lieu historique, explications des actions de sécurisation par rocaillage et les projets à venir de l’association pour la 3ème tranche de sécurisation.

Tenue d’un stand & visites guidées organisées en fonction des visiteurs.

Durée des visites guidées: 20 minutes

Accessibilité au site médiéval du Castellas d’Aumelas:

Accès par la route départementale D114 direction Cournonterral. À 500m à droite après le Caveau du Château Bas accès Parking en face de la bergerie.

Accès pour les voitures 1,6km de chemin caillouteux.(possibilité de se garer à l’entrée et marcher 20min.) .

Aumelas 34230 Hérault Occitanie +33 7 83 45 11 53

English :

Free guided tours will be organized as part of the European Heritage Days.

During these tours, discover the recently secured Castelas d’Aumelas, with a summary of the history of this historic landmark, explanations of the rockwork securing the site, and the association’s future plans for the 3rd phase of securing the site.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes werden kostenlose Führungen angeboten.

Während der Führungen entdecken Sie das kürzlich gesicherte Castelas d’Aumelas mit einer historischen Zusammenfassung dieses historischen Ortes, Erklärungen zu den Sicherungsmaßnahmen durch Felsgestein und den zukünftigen Plänen des Vereins für die 3.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio saranno organizzate visite guidate gratuite.

Durante queste visite, si potrà scoprire il Castelas d’Aumelas, recentemente messo in sicurezza, con una sintesi storica di questo sito storico, spiegazioni sulle azioni intraprese per mettere in sicurezza l’opera rupestre e i piani futuri dell’associazione per la terza fase delle misure di sicurezza.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio se organizarán visitas guiadas gratuitas.

Durante estas visitas, descubra las Castelas d’Aumelas, recientemente protegidas, con un resumen histórico de este sitio histórico, explicaciones sobre las acciones emprendidas para proteger el conjunto rocoso y los planes futuros de la asociación para la 3ª fase de las medidas de seguridad.

