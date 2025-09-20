Journées Européennes du Patrimoine 2025 Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis

Journées Européennes du Patrimoine 2025 Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine 2025 Domaine de Chaalis

Domaine de Chaâlis Fontaine-Chaalis Oise

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Le domaine de Chaalis est une destination de choix pour les amateurs de patrimoine, d’art et d’histoire. De cette ancienne abbaye royale fondée au XIIe siècle subsistent encore les ruines de l’église et du cloître gothiques, la chapelle et son exceptionnel décor de fresques de la Renaissance et l’imposant bâtiment conventuel du XVIIIe siècle. Vendu à la Révolution, puis restauré par plusieurs propriétaires au XIXe siècle, le domaine devient, en 1902, la propriété de Nélie Jacquemart-André, qui y rassemble une collection de près de 6000 œuvres d’art. À sa mort, en 1912, elle lègue Chaalis et son hôtel parisien à l’Institut de France, qui s’attache depuis à conserver et à restaurer ce patrimoine exceptionnel tout en l’ouvrant au plus grand nombre.

ACTIVITES PROPOSEES

– Visite libre du domaine Explorez à votre rythme les ruines gothiques, la chapelle et ses fresques de la Renaissance, les jardins et le musée.

Tarif Billet d’entrée à 5€ | Horaire 10h-18h | Tout public

– Visite guidée de la centrale hydroélectrique Une prouesse technologique du début du XXe siècle. En 1904, Nélie Jacquemart-André transforme le moulin à grains de Chaalis en une centrale hydroélectrique. Ce projet a permis au site de devenir le premier lieu de l’Oise à être éclairé à l’électricité.

Tarif Inclus dans le billet d’entrée à 5€ | Horaires 11h30, 13h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00 | Durée 30min | Public Tout public

– Jeu de piste « Une aventure chez Nélie » Nélie Jacquemart-André reçoit ses amis. Elle a demandé à ses cuisiniers de leur préparer un délicieux dessert. Quelle recette vont-ils suivre ? A vous de résoudre les énigmes pour le découvrir ! Ce livret jeu mènera petits et grands à la découverte des trésors de Chaalis !

Tarif Inclus dans le billet d’entrée à 5€ | Horaire 10h-18h | A partir de 6 ans

– Visites guidées exceptionnelles du château avant fermeture À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le domaine de Chaalis propose des visites guidées du château, avant sa fermeture temporaire pour travaux de restauration. Découvrez les œuvres d’art du château et les appartements privés de Nélie Jacquemart-André, habituellement fermés au public. Une occasion privilégiée de plonger dans l’intimité de cette grande artiste et collectionneuse à travers ses objets personnels.

Tarif Inclus dans le billet d’entrée à 5€ | Horaire 11h (samedi uniquement) et 15h (samedi et dimanche) | A partir de 6 ans. | Durée 1h

– Initiation à la protection du patrimoine- Vivez une expérience immersive avec la Direction de la Culture du Conseil départemental de l’Oise et les sapeurs-pompiers du SDIS de l’Oise ! Le temps d’un atelier, apprenez à protéger les œuvres du domaine de Chaalis face à un

danger imminent. En famille ou entre amis, petits et grands seront invités à se glisser tour à tour dans la peau d’un pompier, d’un conservateur ou d’un restaurateur. De l’alerte aux gestes de premiers secours sur les objets sinistrés, vous traverserez toutes les étapes d’une véritable situation d’urgence. Une façon ludique et instructive de découvrir les coulisses de la sauvegarde du patrimoine !

Tarif Inclus dans le billet d’entrée à 5€ | Horaire 10h-18h | A partir de 7 ans. Les enfants devront être accompagnés d’un adultes.

– Concert exceptionnel dans les ruines de l’abbaye de Chaalis Les Chanteurs d’Oiseaux & le Quatuor Zahir présentent ACANTHIS. Le dimanche 21 septembre à 11h, les majestueuses ruines gothiques de l’abbaye de Chaalis se feront l’écrin d’un concert, à la croisée de la nature et de la musique. Dans ce décor chargé d’histoire, où la pierre résonne comme dans un théâtre antique, le domaine accueille Acanthis, une œuvre poétique portée par Les Chanteurs d’Oiseaux et le Quatuor Zahir. Comme Acanthis, figure mythologique métamorphosée en oiseau, les six musiciens unissent leurs talents pour former un instrument singulier, à la fois humain et naturel. Sans

appeaux, uniquement grâce à leur souffle, les chanteurs imitent avec virtuosité des dizaines d’espèces ailées, dialoguant avec les sonorités des saxophones dans une volière musicale et imaginaire.

Date Dimanche 21 septembre à 11h

Tarifs Gratuit

Durée 1h00

Sur réservation inscriptionevenement@oise.fr

Tout public

En savoir plus sur les artistes www.chanteurs-oiseaux.com 5 .

Domaine de Chaâlis Fontaine-Chaalis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 54 04 02 accueil@chaalis.fr

