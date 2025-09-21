Journées Européennes du Patrimoine 2025 Domaine des Fontaines à Gouvieux Gouvieux

Journées Européennes du Patrimoine 2025 Domaine des Fontaines à Gouvieux

67 Route de Chantilly Gouvieux Oise

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Domaine des Fontaines de Gouvieux ouvre ses portes pour une programmation exceptionnelle !

– Visite libre du domaine

– Une visite commentée par l’historien Frédéric Godron sur la Seconde Guerre mondiale

– Une conférence itinérante à 14h et 15h30 sur le Domaine « Au temps des Rotschild »

– Un partenariat avec Lexus Saint-Maximin

– Un stand animé par notre apiculteur

– Un food truck de crêpes

– Une exposition photo en collaboration avec l’association Objectif Passion Nature, autour de la faune et la flore du domaine 0 .

67 Route de Chantilly Gouvieux 60270 Oise Hauts-de-France +33 3 44 62 91 00 contact@les-fontaines.com

