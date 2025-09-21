Journées Européennes du Patrimoine 2025 Domaine des Fontaines à Gouvieux Gouvieux
67 Route de Chantilly Gouvieux Oise
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Domaine des Fontaines de Gouvieux ouvre ses portes pour une programmation exceptionnelle !
– Visite libre du domaine
– Une visite commentée par l’historien Frédéric Godron sur la Seconde Guerre mondiale
– Une conférence itinérante à 14h et 15h30 sur le Domaine « Au temps des Rotschild »
– Un partenariat avec Lexus Saint-Maximin
– Un stand animé par notre apiculteur
– Un food truck de crêpes
– Une exposition photo en collaboration avec l’association Objectif Passion Nature, autour de la faune et la flore du domaine 0 .
67 Route de Chantilly Gouvieux 60270 Oise Hauts-de-France +33 3 44 62 91 00 contact@les-fontaines.com
