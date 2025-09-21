Journées Européennes du Patrimoine 2025 Église de Vezot Vezot

Journées Européennes du Patrimoine 2025 Église de Vezot

Le Bourg Vezot Sarthe

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Église romane connue pour ses remarquables peintures médiévales et ses retables Renaissance.

L’église Saint Denis classée Monument Historique en 1976, elle possède des peintures murales (classées depuis 1914) et un mobilier remarquables. Les trois retables, plus récents (XVIème siècles), sont également classés depuis 1908.

La nef est romane ; deux chapelles formant transept furent ajoutées au XVIè siècle. peintures murales des XIIIe-XIVe siècles et XVIe siècle, retables renaissance.

Visite libre et gratuite .

Le Bourg Vezot 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 30 63 mairiedevezot@gmail.com

English :

Romanesque church known for its remarkable medieval paintings and Renaissance altarpieces.

German :

Romanische Kirche, die für ihre bemerkenswerten mittelalterlichen Malereien und Renaissance-Altarbilder bekannt ist.

Italiano :

Chiesa romanica nota per i suoi notevoli dipinti medievali e le pale d’altare rinascimentali.

Espanol :

Iglesia románica conocida por sus notables pinturas medievales y retablos renacentistas.

