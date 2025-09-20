Journées Européennes du PAtrimoine 2025 Église Notre Dame et St Jean-Baptiste Avesnes-en-Saosnois

Rue des Patis Avesnes-en-Saosnois Sarthe

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Une église à l’histoire rebondissante !

Détruite par un incendie survenu en 1986, lors d’un violent orage, l’église d’Avesnes en Saosnois est reconstruite grâce à la volonté des habitants.

Les moines de l’Abbaye Saint Vincent du Mans fondent un prieuré à Avesnes en Saosnois vers 1106. Le pape Innocent III inclut l’église, en 1204, sous la protection de l’Abbaye du Mans.

En 1580, il est décidé de construire l’église sur le « pâtis communal ». une petite église dotée d’un porche en bois est élevée, flanquée de son presbytère… Dans l’abside, un magnifique vitrail « la mort à la vierge » datant de cette époque a été classé aux MH.

En 1890, l’église perd son porche en bois, et gagne un haut et fier clocher dit de style renaissance. Le cimetière qui s’étalait autour de l’église a été réaménagé à l’extérieur du bourg.

A noter, une sculpture en pierre polychrome de Saint Avertin.

Visite libre .

Rue des Patis Avesnes-en-Saosnois 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 6 82 69 37 12

