Journées Européennes du Patrimoine 2025 Église Saint Brice à Courcival Courcival

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-21

Une église romane charmante à découvrir !

Située sur un promontoire, l’église Saint Brice offre un splendide panorama sur la campagne environnante.

L’édifice est d’origine romane comme l’atteste le mur nord en arrête de poisson. En levant la tête vous y verrez sur le toit 4 symboles (cœur, carreau, pique et trèfle). La raison de leur présence reste à ce jour une énigme.

A l’intérieur de l’église vous pouvez découvrir une impressionnante statuaire Sainte Agathe, St Pierre, St Sébastien, St Jean, St Maurice… Des plaques funéraires, un reliquaire et des vitraux sont également présents.

Le véritable trésor des lieux étant une Vierge à l’enfant en terre cuite du XVIIème siècle. .

Courcival 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 77 32

A charming Romanesque church to discover!

Eine charmante romanische Kirche, die es zu entdecken gilt!

Un’affascinante chiesa romanica da scoprire!

Una encantadora iglesia románica por descubrir

