Journées Européennes du Patrimoine 2025 Eglise Saint-Piere-Es-Liens Place François Mitterrand Panazol dimanche 21 septembre 2025.

Place François Mitterrand Panazol Haute-Vienne

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 15:45:00

2025-09-21

Partez à la découverte de l’église Saint-Pierre-ès-Liens à travers une visite guidée et commentée qui vous plongera dans son histoire et son architecture.

Une occasion unique de comprendre la place de cet édifice dans l’histoire de Panazol.

Datant du 13ème siècle, l’église a bénéficié de plusieurs restaurations et agrandissements au fil des ans. Elle était le siège de la paroisse et d’une prévôté de l’abbaye Saint-Martial de Limoges. Plusieurs éléments intéressants du 16ème siècle sont à découvrir à l’intérieur de l’église.

Sans réservation. .

Place François Mitterrand Mairie de Panazol Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 47 70

